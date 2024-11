Incêndio atinge apartamento em Jardim Camburi; veja vídeo Incêndio atinge apartamento em Jardim Camburi; veja vídeo Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h29 ) twitter

Incêndio em Jardim Camburi

Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio residencial no bairro Jardim Camburi, em Vitória, durante a noite desta terça-feira (22).Segundo informações de testemunhas, uma mulher, que estava no apartamento, foi resgatada. Não há detalhes do estado de saúde da moradora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o incidente.

