Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis na Serra
Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 08h50

Incêndio na Serra

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do bairro Vila Nova de Colares, na Serra, neste domingo (10). De acordo com testemunhas, o fogo teria começado após fogos de artifício serem lançados durante a transmissão de um jogo de futebol na televisão.Um dos rojões teria atingido materiais inflamáveis armazenados no depósito, fazendo com que o fogo se espalhasse rapidamente. Moradores que presenciaram o início do incêndio tentaram conter as chamas retirando parte do material reciclável do depósito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o incêndio e suas consequências.

