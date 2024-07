Incêndio atinge exposição Casa Warner no Rio de Janeiro Na madrugada desta terça-feira (9), aconteceu um incêndio na exposição Casa Warner, no estacionamento do Shopping Nova América...

Na madrugada desta terça-feira (9), aconteceu um incêndio na exposição Casa Warner, no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio. As chamas consumiram a estrutura do local, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

