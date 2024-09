Incêndio devastador atinge Marechal Floriano O incêndio ocorreu em uma área de vegetação e segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o combate às chamas durou cerca de seis horas Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 11h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio de grandes proporções destruiu o equivalente a 10 campos de futebol no sábado (7) na localidade de Córrego do Ouro, em Victor Hugo, Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Incêndio em Marechal Floriano destruiu o equivalente a 10 campos de futebol

• Restaurante pega fogo em Colatina e moradores ajudam a combater o incêndio

• VÍDEO | Mais de 75 kg de drogas são encontradas em "pantanal" na Serra