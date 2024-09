Incêndio devastador em Guarapari mobiliza bombeiros Equipes do Corpo de Bombeiros contam com o apoio de helicóptero do Notaer para acessar os focos do incêndio e apagá-los com bolsões... Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 17h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estão atuando, nesta quarta-feira (11), diretamente no incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Incêndio em Guarapari: veja fotos e vídeo do trabalho dos bombeiros

• Dragon Quest Monsters: The Dark Prince já está disponível

• Detox para o intestino: médico ensina receita de vitamina caseira