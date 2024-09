Incêndio em apartamento de luxo mobiliza perícia em Vila Velha O condomínio é composto por duas torres e todos precisaram ser evacuados. As chamas foram controladas por volta das 20h Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 09h11 ) ‌



O apartamento do 13° andar do edifício La Plage, na Praia da Costa, em Vila Velha, que pegou fogo na noite de segunda-feira (02), vai passar por perícia na manhã desta terça-feira (03) para investigação das possíveis causas do incêndio.

