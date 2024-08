Incêndio em Cafeteria de Vitória: O Que Aconteceu? Foto: Reprodução/Redes Sociais Um incêndio atingiu a cafeteria Café Bamboo, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h56 ) ‌



Um incêndio atingiu a cafeteria Café Bamboo, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (8). De acordo com os proprietários do estabelecimento, o fogo teria começado na cozinha.

