Incêndio em cobertura na Praia de Itaparica foi criminoso, confirma perícia

Incêndio em cobertura na Praia de Itaparica

O incêndio em uma cobertura duplex no Edifício Chiabai Martins, na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, ocorrido em 16 de maio, foi criminoso. É o que aponta a perícia da Polícia Civil, concluída nesta terça-feira (12). O caso ocorreu após uma briga de um casal, um empresário do ramo de produções audiovisuais, e a esposa dele. Logo após a briga, o suspeito teria agredido a mulher e fugido do local.

