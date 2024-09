Incêndio em Guarapari: Governo intensifica esforços de combate Segundo o Corpo de Bombeiros, a ação conta com 30 agentes, entre militares e funcionários do Iema, que se dividem em três equipes Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) continuam, nesta quinta-feira (12), no combate ao incêndio que atua a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Shake milagroso com 4 ingredientes para as 60+: combate rugas e flacidez

• Governo reforça equipe para combater incêndio em Guarapari

• DRAGON BALL: Sparking! ZERO terá personagens de DRAGON BALL GT