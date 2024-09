Incêndio em restaurante mobiliza moradores em Colatina O incêndio foi contido por populares que estavam no local e a causa ainda segue sob investigação Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 22h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 22h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio atingiu um restaurante na Avenida Senador Moacyr Dalla, conhecida como Avenida Beira-Rio, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste sábado (07). O Corpo de Bombeiros Militar ainda investiga as causas do fogo, que não resultou em feridos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Restaurante pega fogo em Colatina e moradores ajudam a combater o incêndio

• VÍDEO | Mais de 75 kg de drogas são encontradas em "pantanal" na Serra

• Motorista bêbado bate em viatura do BME durante caça a suspeitos em Vitória