Incêndio em Veículo Deixa Mãe e Filho em Estado Grave em Cariacica Foto: Reprodução TV Vitória Um carro pegou fogo no meio da rua no bairro Maracanã, em Cariacica. A mulher que estava dirigindo... Folha Vitória|Do R7 18/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 15h26 ) ‌



Um carro pegou fogo no meio da rua no bairro Maracanã, em Cariacica. A mulher que estava dirigindo ficou com os braços e as mãos queimadas ao tentar salvar o filho de 4 anos que também estava dentro do veículo. Ele está em estado grave.

