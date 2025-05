Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro apresenta avanços e desafios Pessoa com deficiência no trabalho - crédito: FreepikA inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal brasileiro... Folha Vitória|Do R7 01/05/2025 - 00h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h40 ) twitter

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal brasileiro tem registrado avanços, embora ainda enfrente obstáculos significativos. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que, em janeiro de 2024, havia 545.940 pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS empregadas formalmente no país. Dessas, 93% estavam em empresas com mais de 100 funcionários, conforme previsto pela Lei nº 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas .​

Para entender mais sobre os avanços e desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

