Indicadores projetam tendências do setor imobiliário em 2025 Com a proximidade do fim de 2024, as atenções do setor imobiliário se voltam para as tendências e desafios que moldarão o próximo ano...

Com o fim de 2024 se aproximando, o mercado imobiliário apresenta sinais positivos de recuperação e confiança para o próximo ano. Dados recentes do Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial, produzido pela Deloitte em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), reforçam esse otimismo. No terceiro trimestre de 2024, o segmento econômico, impulsionado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, registrou um aumento expressivo nas vendas e na procura. Já o segmento de médio e alto padrão (MAP) manteve estabilidade, demonstrando solidez em diferentes nichos do setor.Além disso, os preços dos imóveis mostraram alta de 4,7% no segundo trimestre do ano, fortalecendo a atratividade do mercado. Segundo Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, essa estabilidade é um terreno fértil para novos lançamentos em 2025. "O mercado se mostrou sólido em 2024, com bons índices de absorção da oferta, e isso traz mais segurança aos incorporadores para novos projetos", avalia.

