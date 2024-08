Início do Programa Pé-de-Meia: Estudantes do Ensino Médio Recebem Primeira Parcela Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Começa a ser paga nesta segunda-feira (26) a primeira parcela do programa Pé-de-Meia... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começa a ser paga nesta segunda-feira (26) a primeira parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio público com famílias que se inscreveram no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 15 de junho de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Brasília amanhece coberta de fumaça pelo segundo dia seguido

• Terremoto em Portugal: capixaba que mora em Lisboa relata momento de susto

• VÍDEO | Sem CNH, adolescente foge da PM e bate moto em viaturas em Guarapari