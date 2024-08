Inovação no setor de mármore: máquina brasileira revoluciona corte com jato de água Novidade na Cachoeiro Stone Fair, a máquina consegue cortar materiais extremamente duros, como granito, mármore, ardósia, com jatos... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Cachoeiro Stone Fair, tradicional feira do mármore e granito que acontece até esta sexta (30), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, trouxe como destaque este ano uma máquina de corte com jato de água inteiramente produzida no Brasil: a Water Jet - 5 Eixos, desenvolvida pela empresa Aço Art, de Vargem Alta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Homem mata ex-esposa e namorado e revela à filha: "Matei sua mãe"

• Funcionária é encontrada morta após quatro dias em agência de banco e amigos não percebem

• Homem e duas mulheres são assassinados dentro de casa em Colatina