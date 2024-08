Inovação Sustentável: Eletroposto no Shopping Vitória Promete Recarga Rápida para Carros Elétricos Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Os motoristas de carros elétricos do Espírito Santo vão poder abastecer os veículos em... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os motoristas de carros elétricos do Espírito Santo vão poder abastecer os veículos em até 40 minutos no novo eletroposto BeOn, no Shopping Vitória. O primeiro hub de carregamento elétrico do Espírito Santo foi inaugurado nesta quarta-feira (14) e terá capacidade total para oito veículos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Futuro da AMD no Brasil: Ryzen 9000, IA e o fim das Radeon 6600

• Confira os detalhes da atualização de agosto de Lost Ark

• Práticas sustentáveis estão em 71% das empresas no Brasil