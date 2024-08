Inscrições Abertas para a Meia Maratona dos Reis Magos! Foto: Sobre Voar Com mais de 1.400 competidores já inscritos, a organização da Meia Maratona dos Reis Magos EDP, que acontece... Folha Vitória|Do R7 07/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com mais de 1.400 competidores já inscritos, a organização da Meia Maratona dos Reis Magos EDP, que acontece no dia 18 de agosto, abriu um lote extra com 200 inscrições até o dia 10 de agosto. Os corredores podem se inscrever no site www.meiamaratonadosreismagos.com.br, com valores a partir de R$ 65, que podem ser divididos em até três vezes no cartão de crédito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Meia Maratona dos Reis Magos libera lote extra de inscrições

• Sesa começa a enviar SMS para alertar pais e responsáveis sobre a vacina da dengue

• Quarta-feira de decisões na Copa do Brasil: confira os jogos