Inscrições abertas para curso de guarda-vidas no Espírito Santo O certificado do curso é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 18h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h41 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar abriu inscrições do Curso de Formação de Guarda Vidas 2024. As inscrições vão até o dia 13 de setembro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site do Corpo de Bombeiros.

