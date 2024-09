Inscrições abertas para o CNH Social com 3,5 mil vagas disponíveis As inscrições para a segunda fase do programa para obter carteira de habilitação já estão abertas e seguem até o dia 29; saiba detalhes... Folha Vitória|Do R7 10/09/2024 - 17h23 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h23 ) ‌



Mais uma etapa do programa CNH Social, do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) foi lançada. As inscrições da segunda fase, com 3.500 vagas, já estão abertas e seguem até 23h59 do dia 29 de setembro, exclusivamente no site oficial do Detran.

