INSS antecipa o pagamento do 13º salário em novembro para idosos INSS antecipa o pagamento do 13º salário em novembro para idosos Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) traz uma excelente notícia para aposentados e pensionistas: o pagamento do 13º salário, pela segunda vez em 2024, será realizado em novembro. Esse benefício tão esperado chega como um presente para milhões de brasileiros, especialmente os idosos com mais de 60 anos, que comemoram a novidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Criminosos encapuzados invadem casa e atiram em jovem

Filtros industriais podem reduzir custos e beneficiar eficiência energética

Vitória Jazz Festival: dubladora de Frozen fará show na Praça do Papa