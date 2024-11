INSS começa a pagar 13º salário aos aposentados e pensionistas INSS começa a pagar 13º salário aos aposentados e pensionistas Folha Vitória|Do R7 25/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h09 ) twitter

INSS 13º salário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, 25 de novembro, o 13º salário para segurados que passaram a receber benefícios após junho deste ano. O abono será depositado junto ao pagamento mensal, até o dia 6 de dezembro, variando conforme o final do número do benefício. Para quem começou a receber antes de junho, o pagamento já foi feito de forma antecipada, em abril e maio.

