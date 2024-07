INSS orienta segurados a usarem serviços digitais durante greve A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou nesta quinta-feira (18) no terceiro dia. Embora... Folha Vitória|Do R7 19/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou nesta quinta-feira (18) no terceiro dia. Embora sustente que a paralisação dos servidores não impactou significativamente os serviços prestados à população, o órgão reforçou as orientações a quem precisar de determinados atendimentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• GUNDAM BREAKER 4 inicia Teste de Rede Aberto

• Receitas divertidas para fazer com crianças nas férias

• Apagão global afeta check-in e embarques no Aeroporto de Vitória