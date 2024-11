Interdição em Cariacica a partir desta terça: veja rotas de desvios Interdição em Cariacica a partir desta terça: veja rotas de desvios Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 07h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 07h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Interdição em Cariacica

A partir das 22h desta terça-feira (19), um trecho da Avenida Mário Gurgel será totalmente interditado para a realização de mais uma etapa das obras do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade. A interdição seguirá até as 10h de quinta-feira (21). A intervenção é necessária para o içamento das vigas, estruturas fundamentais para a conclusão do viaduto. Durante o período, será utilizado um guindaste no ponto onde atualmente ocorre a conversão do tráfego para retornar a Vitória ou acessar o bairro Campo Grande, no sentido BR-262 e BR-101. O bloqueio principal será na pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Maior peixe do mundo, tubarão-baleia é flagrado no litoral do ES

Mulher é presa por tentar furtar cobre avaliado em R$ 1,2 milhão na Serra

Mercado pet abre oportunidades estratégicas para novos negócios