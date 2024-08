Interdição na Avenida Mário Gurgel em Cariacica para obras do viaduto Foto: Claudio Postay A partir desta quarta-feira (28), um novo trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, é interditado... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h11 ) ‌



A partir desta quarta-feira (28), um novo trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, é interditado para as obras do viaduto. A interdição é feita na pista central da avenida, no trecho que vai do trevo de Alto Laje até a entrada da Rua Bolívar de Abreu (Faculdade Pio XII).

