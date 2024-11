Interdição na Avenida Mário Gurgel neste fim de semana; veja rotas alternativas Interdição na Avenida Mário Gurgel neste fim de semana; veja rotas alternativas Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h10 ) twitter

Interdição na Avenida Mário Gurgel

Mudanças no trânsito estão previstas para este fim de semana na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica. Haverá interdição na via e a medida, segundo a prefeitura, é para garantir segurança durante o içamento das pré-lajes do viaduto em construção. O retorno para Campo Grande e Vitória, localizado próximo à Siepierski Carretas, será interditado das 6h de sábado (30) até as 22h de domingo (1º).

