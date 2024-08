Interdições no Centro de Vitória para Grande Corrida Neste Sábado Foto: Divulgação/PMV O trânsito em algumas ruas e avenidas no Centro de Vitória será interditado no próximo sábado (10)... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O trânsito em algumas ruas e avenidas no Centro de Vitória será interditado no próximo sábado (10) em função da Corrida e Caminhada Nossa Vitória, Nossa História. Os participantes vão percorrer o redor de pontos turísticos do Centro Histórico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Centro de Vitória terá ruas interditadas para corrida neste sábado (10)

• Kombi leva rock, hip-hop e batalhas de rap para bairros de Vitória. Confira o calendário

• VÍDEO | Família filma homem agredir esposa, filha e neto de 2 anos em Cariacica