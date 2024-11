Internado há quase 2 meses, Max Mauro tem quadro de saúde delicado Internado há quase 2 meses, Max Mauro tem quadro de saúde delicado Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 23h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h29 ) twitter

Internado há quase 2 meses, Max Mauro tem quadro de saúde delicado

Internado desde 16 de setembro para tratar uma pneumonia, o quadro de saúde do ex-governador Max Mauro, de 87 anos, é delicado. De acordo com o filho dele, o ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, o pai teve uma piora no último sábado (2). Segundo Max Filho, o pai está em um quarto no hospital Total Health, em Vitória, mas bastante debilitado. Apesar disso, o quadro do ex-governador é estável. Ele conta com o auxílio de uma máscara de oxigênio e soro.

