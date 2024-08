Investigação Revela Papel de Advogados no Tráfico de Drogas Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Advogados e familiares de detentos são alvos do Ministério Público do Espírito Santo (... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h31 ) ‌



Advogados e familiares de detentos são alvos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por atuarem como "pombo-correio" entre lideranças do tráfico, para garantir comunicação com outros integrantes da organização criminosa que estão em liberdade

