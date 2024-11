“Jogou o microfone no chão”: escândalo envolvendo Luciano é exposto e Zezé está envolvido “Jogou o microfone no chão”: escândalo envolvendo Luciano é exposto e Zezé está envolvido Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h09 ) twitter

Luciano Camargo, que segue carreira no segmento gospel desde 2020, foi envolvido em uma nova controvérsia. O cantor teria protagonizado um episódio tenso após uma apresentação solo no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Segundo relatos divulgados por colunistas, Luciano teria se irritado ao ser questionado sobre o irmão, Zezé Di Camargo, com quem forma uma das duplas mais icônicas da música sertaneja brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

