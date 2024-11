Jorge Aragão e Fundo de Quintal fazem show nesta segunda-feira em Vitória Jorge Aragão e Fundo de Quintal fazem show nesta segunda-feira em Vitória Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jorge Aragão e Fundo de Quintal

Nesta segunda-feira (14), véspera do Dia do Professor, vai rolar samba com Jorge Aragão e Fundo de Quintal no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os artistas vão apresentar grandes sucessos que conquistaram gerações. A união é histórica. Jorge Aragão faz parte da turma que fundou o Fundo de Quintal. O dono de "Vou Festejar" traz a alegria e a resistência da arte popular brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Psicólogo é assassinado dentro de apartamento em Guarapari e ex-paciente é preso

Cuidado pessoal masculino é mercado promissor até 2030

Turbo Partners alcança valuation de R$ 20 milhões