Jornalista revela caso sobre namoro do Maníaco do Parque: "Ele implorava" Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 11h10

Uma nova revelação envolvendo o Maníaco do Parque, condenado por violentar e assassinar sete mulheres e tentar matar outras nove no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, chocou o público neste mês: o criminoso, preso desde 1998, teria mantido um relacionamento com uma travesti, e detalhes sobre essa relação foram expostos.

