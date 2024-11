Jovem agride a mãe de 41 anos com balde na Serra Jovem agride a mãe de 41 anos com balde na Serra Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 22h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 22h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

Um jovem de 20 anos agrediu a mãe, de 41 anos, com um balde, nesta terça-feira (29), no bairro Costa Dourada, na Serra. O agressor arremessou o objeto contra a mulher, que teve uma lesão no pulso direito, e precisou de atendimento médico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jovem que morreu em acidente na Serra era passageira de moto por aplicativo

Construção da Casa da Mulher Brasileira em Vitória começa em 2025

Câmara de Cachoeiro vai dar abono de R$ 6 mil a 250 servidores