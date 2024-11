Jovem assassinado em ponto de ônibus foi morto por vingança no ES Jovem assassinado em ponto de ônibus foi morto por vingança no ES Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 13/11/2024 - 08h09 ) twitter

Jovem assassinado em ponto de ônibus

Kauã Alves Cardoso, de 19 anos, assassinado a tiros em um ponto de ônibus do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, em 25 de fevereiro, teria sido morto por vingança, de acordo com a investigação da Polícia Civil. Segundo o delegado Cleudes Junior, Kauã já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e era investigado por um homicídio. Ele era morador do bairro Vistamar em Cariacica, onde atuam rivais de traficantes de Rio Marinho.

