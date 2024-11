Jovem de 18 anos é morto a tiros dentro de carro em Vila Velha Jovem de 18 anos é morto a tiros dentro de carro em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h50 ) twitter

Jovem de 18 anos é morto a tiros dentro de carro em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi baleado enquanto estava dentro do carro, na divisa dos bairros Alecrim e Santa Rita, em Vila Velha. O motivo do disparo e os detalhes do crime ainda são desconhecidos. O caso aconteceu nesta terça-feira (12). Segundo a polícia, moradores que presenciaram o incidente prestaram socorro e levaram a vítima a um hospital particular. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

