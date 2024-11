Jovem é baleado após criminosos atirarem de dentro de carro na Serra Jovem é baleado após criminosos atirarem de dentro de carro na Serra Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 18h48 ) twitter

Um jovem, de 18 anos, foi baleado após homens armados passarem atirando de dentro de um carro em movimento, em uma rua do bairro Maringá, na Serra. Além do rapaz, casas foram alvejadas na noite de sexta-feira (22).Os tiros atingiram os muros, portões e o pneu de um carro que estava estacionado na rua onde aconteceram os disparos. As cápsulas utilizadas no crime ainda estavam espalhadas pela rua, na manhã deste sábado (23).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

