Jovem é encontrada morta em forno de padaria de supermercado

Imagem da padaria onde a jovem foi encontrada

Uma jovem indiana foi encontrada morta dentro do forno de uma padaria de loja da rede Walmart, na cidade de Halifax, no Canadá, na noite do último sábado (19).Segundo o jornal Times of India, Gursimran Kaur, de 19 anos, trabalhava no mercado e foi encontrada pela sua mãe, que também é funcionária do local. Kaur tinha se mudado do Reino Unido para o Canadá há cerca de três anos e, há dois, atuava no estabelecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa trágica história!

