Jovem finge ir para o trabalho e pede ajuda a vizinha após agressão

Uma jovem de 22 anos fingiu que ia trabalhar e pediu ajuda a uma vizinha após ser agredida pelo companheiro de 21 anos. Quando a polícia chegou, encontrou o homem com o filho, um bebê, no colo. O rapaz ainda tentou resistir a prisão.Segundo a vítima contou para a polícia, as agressões aconteceram na noite de sábado (9). A mulher, no entanto, só conseguiu pedir ajuda no dia seguinte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso.

