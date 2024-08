Jovem piauiense brilha no prêmio internacional de água Manoel José Nunes Neto, vencedor da etapa Brasil, realizada em junho pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h41 ) ‌



O estudante Manoel José Nunes Neto, de 17 anos, aluno do Colégio São Francisco de Sales Diocesano no Piauí, conquistou o "People’s Choice Award", categoria internacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 2024 (Stockholm Junior Water Prize - SJWP), o Nobel da Ciência Jovem. Ele foi premiado pelo projeto "Rover aquático autônomo para monitoramento da qualidade da água: uma ferramenta portátil de baixo custo". A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira, 27 de agosto, em Estocolmo, na Suécia.

