Jovem sem CNH e embriagado atropela adolescente e cai em ribanceira na Serra Jovem sem CNH e embriagado atropela adolescente e cai em ribanceira na Serra Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 07h48 (Atualizado em 28/10/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente na Serra

Um acidente marcou o final de semana no bairro Eldorado, na Serra, após um motorista de 18 anos invadir a contramão e atropelar um adolescente de 13 anos. O acidente aconteceu em uma região conhecida como Tobogã. O jovem, segundo a polícia, dirigia sem habilitação e embriagado quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central, atingiu o adolescente, colidiu com um poste e acabou despencando em uma ribanceira. A colisão foi tão violenta que uma das rodas do carro se desprendeu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dia do Servidor: saiba o que funciona ou não na Grande Vitória nesta segunda

A saga da pedra que pode valer US$ 1 bilhão e que o Brasil tenta trazer de volta

Com 50,38% dos votos válidos, Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo