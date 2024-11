Jujutsu Kaisen Cursed Clash recebe novo DLC e atualização gratuita Jujutsu Kaisen Cursed Clash recebe novo DLC e atualização gratuita Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h09 ) twitter

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

A Bandai Namco anuncia o lançamento da Atualização Gratuita 4 e do DLC pago “Incidente de Shibuya” de Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Jogadores podem reviver momentos do marcante arco do anime ao jogar com novos personagens em cenários inéditos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

