Juno: a nova heroína de suporte de Overwatch 2 em destaque A partir de 19 de julho, será possível jogar com a nova heroína de suporte de Overwatch 2, Juno, em um teste de herói por tempo... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 19h22 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h22 ) ‌



A partir de 19 de julho, será possível jogar com a nova heroína de suporte de Overwatch 2, Juno, em um teste de herói por tempo limitado até o dia 21 de julho em todas as plataformas dentro do jogo!

