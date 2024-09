Justa causa confirmada em caso de assédio no trabalho Trabalhador afirmou, que o assédio aconteceu após ações feitas pela própria vítima. Recurso foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho... Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 16h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um trabalhador demitido por justa causa, após assediar sexualmente uma colega de trabalho, teve o recurso negado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo. O homem, que atuava em um supermercado de Vitória, foi dispensado por “mau procedimento”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Justiça mantém justa causa de trabalhador demitido por assediar colega no ES

• Review: Visions of Mana é uma experiência incrível para fãs e novatos

• Patricia Pereira faz história para o ES nas Paralimpíadas de Paris