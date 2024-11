Justiça de São Paulo arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca Justiça de São Paulo arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca Folha Vitória|Do R7 20/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 20/10/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

A Justiça de São Paulo arquivou um inquérito que investigava a morte do cão Joca. O Golden Retriever de 5 anos morreu em 22 abril. O pet foi enviado em um voo que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e que deveria seguir para Sinop (MT), mas foi destinado para Fortaleza (CE),Segundo o juiz Gilberto Azevedo de Moraes, não há elementos suficientes para uma denúncia de maus-tratos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Os advogados do tutor do animal têm 30 dias para recorrer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Ônibus é incendiado após confronto entre e suspeitos e polícia em distrito de Itapemirim

VÍDEO| Motociclista e mulher em garupa ficam feridos após batida no Centro de Alegre

Chuck Hipolitho fala sobre "Click Clack", primeiro disco dos Forgotten Boys em quase 15 anos