Justiça Decide: Ex-Prefeito Não Irá a Júri Popular por Morte de Médica

O ex-prefeito Fúvio Luziano Serafim, acusado pela morte da esposa, a médica Juliana Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um hotel de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, não irá a júri popular. A Justiça estadual entendeu que não houve intenção de matar. O caso aconteceu no dia 2 de setembro do ano passado.

