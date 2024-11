"Justiça foi feita", diz mãe de vítima de professor acusado de abusar de 21 alunas "Justiça foi feita", diz mãe de vítima de professor acusado de abusar de 21 alunas Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 20h08 ) twitter

Após a prisão de um professor de Ensino Religioso de 44 anos, em Cariacica, no último dia 10, acusado de abusar de pelo menos 21 alunas, com idades entre 9 e 16 anos, a mãe de uma das vítimas relata que a prisão do homem trouxe um sentimento de justiça para a família. Ela conta que quando soube da prisão do suspeito, estava a caminho do trabalho e chegou a chorar.

