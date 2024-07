Justiça marca audiência do acusado de matar enfermeira grávida no ES Foto: Montagem Folha Vitória A Justiça do Espírito Santo marcou a primeira audiência do processo da morte da enfermeira... Folha Vitória|Do R7 23/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h53 ) ‌



A Justiça do Espírito Santo marcou a primeira audiência do processo da morte da enfermeira grávida Íris Rocha de Souza, de 30 anos, para 19 de setembro de 2024. O corpo da jovem foi encontrado coberto de cal em uma área rural de Alfredo Chaves, no início do ano.

