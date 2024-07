Folha Vitória |Do R7

KaBuM! promove campeonato inclusivo de VALORANT O mês já está pela metade, mas o KaBuM! segue firme no objetivo de proporcionar os melhores campeonatos para a comunidade durante Julho...

O mês já está pela metade, mas o KaBuM! segue firme no objetivo de proporcionar os melhores campeonatos para a comunidade durante Julho Gamer. Nesta temporada promovida pelo KaBuM!GG, as ninjas participam da segunda edição do torneio inclusivo de VALORANT.

