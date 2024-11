Kartódromo Fãs de Kart vai sediar a FDK Racing Cup com mais de 100 pilotos Kartódromo Fãs de Kart vai sediar a FDK Racing Cup com mais de 100 pilotos Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 28/10/2024 - 20h28 ) twitter

FDK Racing Cup

A FDK Racing Cup vai acontecer no Kartódromo Fãs de Kart e terá uma categoria 100% femininaUma competição que chega para ficar. É o que promete a FDK Racing Cup, evento de kart rental (indoor) que vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, no Kartódromo Fãs de Kart, que fica localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

