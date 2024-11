KRJ leva nova tecnologia em conectores para o mercado peruano KRJ leva nova tecnologia em conectores para o mercado peruano Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h49 ) twitter

A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição, participa de 16 a 18 de outubro, de um dos maiores eventos do Peru de relacionamento e negócios para empresas do setor elétrico, a Expo Internacional do Setor Elétrico PECIER-FISE. Esta edição será realizada no Centro de Exposiciones Jockey, em Lima, e terá um pavilhão inteiramente do setor elétrico brasileiro. A empresa irá apresentar seu portfólio de conectores perfurantes para baixa e média tensão, sendo o destaque a linha KPB de conectores perfurantes universais que foram desenvolvidos para atender as conexões em qualquer tipo de configuração, ou seja, com aplicação em ambos os lados do produto.Para o gerente geral da KRJ, Marcelo Mendes, a participação em um evento tão significativo para o setor na América do Sul, reforça a expansão da empresa com produtos de qualidade. "O Peru passa por um grande momento de modernização. Estamos levando para a expo nossos conectores universais da linha KPB que acompanham essa evolução. Por meio dos produtos da KRJ e das certificações que possuímos para operar naquele país, queremos comprovar a força da indústria brasileira, competindo de igual para igual em outros países importantes. Nesse mercado também temos parceiros de longa data, como as grandes empresas de distribuição de energia elétrica Enel Perú e a Luz Del Sur. Participar desse evento consagra, portanto, nosso excelente momento no mercado peruano" reforçou Mendes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024

