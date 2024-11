Ladrão chega com galão para abastecer e assalta posto em Guarapari Ladrão chega com galão para abastecer e assalta posto em Guarapari Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 19h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h10 ) twitter

Um criminoso fingiu ser cliente e rendeu dois frentistas de um posto de combustíveis de Muquiçaba, em Guarapari, na noite de segunda-feira (28). O assaltante fugiu com R$ 650 do caixa do estabelecimento em direção ao bairro Adalberto Simão Nader.De acordo com uma das vítimas, o suspeito chegou no local com um galão e pediu R$ 10 em gasolina. Quando o funcionário colocou o combustível, o assaltante gritou anunciando o assalto, e simulou estar armado. As duas vítimas não reagiram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

